Ганчаренко высказался об отсутствии трансферов в «Урале»

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко объяснил, почему клуб не стал делать трансферы текущей зимой, а также прокомментировал результат матча 1/4 финала Фонбет Кубка России против «Ростова» (1:1).

«Почему не было трансферов? У нас хороший длинный состав. Какую оценку поставлю команде за игру? Это ваше дело — давать оценки. Но могу сказать, что всегда есть то, что можно улучшить», — цитирует Ганчаренко «РБ Спорт».

Ответный матч между «Уралом» и «Ростовом» состоится 27 февраля. Начало — в 17:00 по московскому времени.

После 17 туров РПЛ команда из Екатеринбурга расположилась на 10-м месте турнирной таблицы, набрав 21 очко.