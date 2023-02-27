«Урал» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

В Кубке России по футболу встречаются «Урал» и «Ростов».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Урал - Ростов
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Протокол игры
|(1:0) Егорычев Андрей27'
Помазун Илья•Бевеев Мингиян• 16'Филипенко Егор•Эмерсон Рамос•Кулаков Денис•Сунгатулин Фаниль•Егорычев Андрей•Бикфалви Эрик• 30'Влут Рай•Ранджелович Лазар•Каштанов Алексей
Песьяков Сергей•Чернов Евгений•Осипенко Максим•Мелёхин Виктор•Сильянов Александр•Селява Александр•Глебов Данил•Байрамян Хорен•Уткин Даниил•Щетинин Кирилл31' (Комличенко Николай (31') •Голенков Егор 9'
27 февраля. Стадион "Екатеринбург Арена" (Екатеринбург).
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