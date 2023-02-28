Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» оценил игру команды в матче против «Урала» (1:2) в 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ. Первая игра завершилась со счётом 1:1.

Команда Валерия Карпина опустилась в Пути регионов, где у неё не будет шансов на ошибку.

«В принципе, у команды ничего не получалось конструктивного, хорошего. Во втором тайме стали получше играть, но из-за того, что ещё в конце первого тайма выпустили второго нападающего и просто навалом, прямолинейными действиями создавали давление и всё. А так, чтобы конструктивной игры, я не увидел, но и у «Урала» также игра прошла», — сказал Балахнин.