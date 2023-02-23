Григорий Иванов: «Поле было не очень хорошего качества, это не футбол»

В России официально возобновился футбол, в четвертьфинальном матче Фонбет Кубка России, «Урал» сыграл вничью с «Ростовом». После игры президент уральского клуба Григорий Иванов посетовал на неважное качество поля, по его словам, на такой поляне игроки обеих команд так и не смогли раскрыть свои лучшие качества.

- Вообще не футбол. Поле не очень хорошего качества, но оно одинаковое для всех. Мы сейчас играем в другой и они в другой футбол умеют играть и играют, - цитирует слова Иванова «РБ Спорт».

Напомним, что ответный матч команд пройдет уже первого марта, в нем определится полуфиналист.