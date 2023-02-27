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Кубок России

«Урал» переиграл «Ростов» Карпина в Кубке России и отправил южан в путь регионов

27 Февраля 2023 • 18:58 Комментировать (2)
Урал
2:1
Ростов
окончен

«Урал» Виктора Ганчаренко и «Ростов» Валерия Карпина сыграли в рамках 1/4 финала пути РПЛ Кубка России. Матч прошёл 27-го февраля на стадионе «Екатеринбург Арена».

Протокол игры  
Урал2:1Ростов
(1:0) Егорычев Андрей27'  
  82'Осипенко Максим (1:1)
(2:1) Влут Рай88'  
Помазун ИльяБевеев Мингиян  16' 65' (Бегич Сильвие ( 65') Филипенко ЕгорЭмерсон РамосКулаков ДенисСунгатулин Фаниль  62' 75' (Юшин Александр ( 75') Егорычев АндрейБикфалви Эрик  30' 65' (Гогличидзе Лео ( 65') Влут РайРанджелович Лазар  68' 75' (Подберёзкин Вячеслав ( 75') Каштанов Алексей
Запасные: Мишкич ДаниэльМосин ЕгорТатаринов ЕвгенийБаклов ОлегАлексеев Никита IIМамин АртёмЖелезнов Юрий
Песьяков СергейЧернов ЕвгенийОсипенко МаксимМелёхин ВикторСильянов АлександрСелява АлександрГлебов ДанилБайрамян ХоренУткин ДаниилЩетинин Кирилл 31' (Комличенко Николай ( 31') Голенков Егор  9' 71' (Лангович Андрей ( 71')
Запасные: Прохин ДанилаГригорьев АнтонБочаров ПавелПолоз ДмитрийТугарев РоманЦулая МихаилКомаров ИванШанталий ДаниилТерентьев ДенисМиронов Андрей Сергеевич
27 февраля. Стадион "Екатеринбург Арена" (Екатеринбург).

 

Второй раунд дуэли футболисты Карпина и Ганчаренко проводили в Екатеринбурге, первый матч, напоминаем, закончился вничью – 1:1. Так же стоит сразу сказать, что проигравший ничего не терял, а лишь вылетал в путь регионов (где уже играет, например, «Зенит»), а победитель отправлялся в полуфинал пути РПЛ.

Не успели, видимо, футболисты ничего придумать за короткий промежуток между матчами и практически повторили сценарий первой игры. «Урал» вновь начал активнее, больше атаковал, смотрелся лучше. Моментов, правда, довольно долго не было. Минуте на 20-й Алексей Каштанов оказался на левом фланге, подхватил мяч и сыграл к линии штрафной на Эрика Бикфалви, тот нанёс прицельный удар в ближнюю «девятку», однако в створ не попал. Да и Сергей Песьяков ситуацию контролировал.

«Урал» ещё серией атак накатился, чуть получше разогнался и счёт открыл. Опять же Алексей Каштанов поборолся и заработал угловой на правом фланге. Лазар Ранджелович выполнил подачу в центр штрафной площади, Сильянов головой вынес мяч точно на Андрея Егорычева, а тот вырезал навес на дальнюю штангу. Мяча никто не коснулся, тот ударился о газон перед Сергеем Песьяковым и юркнул в сетку – 1:0.

По сценарию первого матча инициатива тут же перешла «Ростову», а Валерий Карпин гораздо раньше бросил в бой своего главного бомбардира – Николая Комличенко. Форвард появился на поле ещё в первом тайме, заменив Кирилла Щетинина. А первый реальный шанс «Ростова» на ответный гол появился лишь на исходе часа игры: Селява отправил мяч в штрафную площадь как раз на Комличенко, Николай сразу же выполнил обратную скидку и Александр в касание пробил, но Илья Помазун в великолепном стиле вытащил мяч из-под перекладины.

Второй шанс «Ростова» тоже имел Александр Селява. Евгений Чернов подключился по левому флангу и навесил в район 11-метровой отметки, откуда полузащитник пробил чуть выше ворот. Сумел всё-таки «Ростов» отыграться - Максим Осипенко реализовал пенальти за снос Николая Комличенко, Но уже через 5 минут южане пропустили и тоже с пенальти. Лангович сыграл рукой в своей штрафной площади, Рай Влут реализовал 11-метровый удар - 2:1.

Обмен голами с пенальти и поражение «Ростова». «Урал» - в полуфинале пути РПЛ Кубка России, команда Валерия Карпина же не вылетает, а отправляется в путь регионов.

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Комментарии (1)
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MDMA
27 Февраля 2023 в 19:06
карпин - пи да рас, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла
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