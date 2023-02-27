«Урал» переиграл «Ростов» Карпина в Кубке России и отправил южан в путь регионов

«Урал» Виктора Ганчаренко и «Ростов» Валерия Карпина сыграли в рамках 1/4 финала пути РПЛ Кубка России. Матч прошёл 27-го февраля на стадионе «Екатеринбург Арена».

Второй раунд дуэли футболисты Карпина и Ганчаренко проводили в Екатеринбурге, первый матч, напоминаем, закончился вничью – 1:1. Так же стоит сразу сказать, что проигравший ничего не терял, а лишь вылетал в путь регионов (где уже играет, например, «Зенит»), а победитель отправлялся в полуфинал пути РПЛ.

Не успели, видимо, футболисты ничего придумать за короткий промежуток между матчами и практически повторили сценарий первой игры. «Урал» вновь начал активнее, больше атаковал, смотрелся лучше. Моментов, правда, довольно долго не было. Минуте на 20-й Алексей Каштанов оказался на левом фланге, подхватил мяч и сыграл к линии штрафной на Эрика Бикфалви, тот нанёс прицельный удар в ближнюю «девятку», однако в створ не попал. Да и Сергей Песьяков ситуацию контролировал.

«Урал» ещё серией атак накатился, чуть получше разогнался и счёт открыл. Опять же Алексей Каштанов поборолся и заработал угловой на правом фланге. Лазар Ранджелович выполнил подачу в центр штрафной площади, Сильянов головой вынес мяч точно на Андрея Егорычева, а тот вырезал навес на дальнюю штангу. Мяча никто не коснулся, тот ударился о газон перед Сергеем Песьяковым и юркнул в сетку – 1:0.

По сценарию первого матча инициатива тут же перешла «Ростову», а Валерий Карпин гораздо раньше бросил в бой своего главного бомбардира – Николая Комличенко. Форвард появился на поле ещё в первом тайме, заменив Кирилла Щетинина. А первый реальный шанс «Ростова» на ответный гол появился лишь на исходе часа игры: Селява отправил мяч в штрафную площадь как раз на Комличенко, Николай сразу же выполнил обратную скидку и Александр в касание пробил, но Илья Помазун в великолепном стиле вытащил мяч из-под перекладины.

Второй шанс «Ростова» тоже имел Александр Селява. Евгений Чернов подключился по левому флангу и навесил в район 11-метровой отметки, откуда полузащитник пробил чуть выше ворот. Сумел всё-таки «Ростов» отыграться - Максим Осипенко реализовал пенальти за снос Николая Комличенко, Но уже через 5 минут южане пропустили и тоже с пенальти. Лангович сыграл рукой в своей штрафной площади, Рай Влут реализовал 11-метровый удар - 2:1.

Обмен голами с пенальти и поражение «Ростова». «Урал» - в полуфинале пути РПЛ Кубка России, команда Валерия Карпина же не вылетает, а отправляется в путь регионов.