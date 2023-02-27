Погребняк: «Совсем не удивлён победе «Урала» над «Ростовом»

Бывший форвард «Урала» Павел Погребняк оценил шансы бывшей команды побороться за Кубок России в этом году.

«Совсем не удивлён победе «Урала» над «Ростовом», когда я играл в этом клубе, мы дважды доходили до финала Кубка России. «Урал» - кубковая команда, которая однозначно будет претендовать в этом году на титул», - цитирует Погребняка «Чемпионат».

Напомним, что этим вечером подопечные Виктора Ганчаренко одержали победу над гостями из Ростова-на-Дону на газоне «Екатеринбург Арены». Матч завершился со счётом 2:1, в полуфинал по сумме двух встреч проходит «Урал». Первый матч состоялся несколько дней назад на «Ростов Арене» и завершился миром – 1:1.