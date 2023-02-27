Егорычев – лучший игрок встречи «Урал» - «Ростов»

Назван лучший игрок ответной встречи в рамках четвертьфинала Кубка России между «Уралом» и «Ростовом». Это полузащитник «шмелей» Андрей Егорычев – автор первого гола своей команды в игре, которая, напомним, завершилась со счётом 2:1 в пользу уральцев, пишет «Матч ТВ». Россиянин провёл на поле «Екатеринбург Арены» все 90 минут встречи.

Напомним, что первый матч между этими клубами состоялся на прошлой неделе на «Ростов Арене». Тогда подопечные Виктора Ганчаренко и Валерия Карпина разошлись миром – 1:1.

Своего соперника на стадии полуфинала Кубка России «Урал» узнает совсем скоро – жеребьёвка состоится 2 марта.