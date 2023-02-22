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Кубок России

Карпин раскритиковал поле «Ростов Арены»

22 Февраля 2023 • 21:49 Комментировать
Урал
...
Ростов
27.02 17:00

Рулевой «Ростова» Валерий Карпин оказался недоволен качеством газона «Ростов Арены», на котором сегодня вечером «Ростов» играл первый официальный матч 2023 года – «жёлто-синие» принимали «Урал» и сыграли с гостями вничью – 1:1.

«Играть в футбол в феврале надо, если поле позволяет. В Москве бывают хорошие поля даже в это время года, хотя климат жестче ростовского. Даже наше тренировочное поле на «Олимпе» в сто раз лучше, чем на «Ростов Арене». Так что здесь дело даже не в погоде и не в феврале. Мне сказали, что это из-за отсутствия солнечного света, но в Петербурге или в Москве оно как будто есть. Объяснение всегда найдётся: холодно, жарко, грибок какой-то», - цитирует Карпина «Матч-ТВ».

Напомним, что ответная игра в рамках четвертьфинала Кубка России состоится на следующей неделе – 27 февраля в Екатеринбурге.

Ранее Карпин сравнил сегодняшний матч с игрой в рамках другого вида спорта с мячом.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Урал Валерий Карпин Ростов Арена
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