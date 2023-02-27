Григорий Иванов: «Игры не получилось, но главное, что мы одержали победу»

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов оценил победу своих подопечных над «Ростовом» в рамках четвертьфинала Кубка России. Матч, напомним, завершился со счётом 2:1, победный гол «шмелей» в самом конце встречи забил нидерландец Рай Влуд. До этого с хозяйской стороны отличился Андрей Егорычев, а со стороны гостей – Максим Осипенко.

«Мы победили — это очень хорошо, и это самое главное. Однако игра на таком поле радости ни нам самим, ни сопернику не доставляет. Был верховой футбол, команды бились друг с другом, толкались. Но главное, мы одержали победу», - цитирует Иванова «Чемпионат».

Напомним, первая встреча между соперниками состоялась чуть менее, чем неделю назад в Ростове-на-Дону, тогда команды разошлись миром – 1:1.