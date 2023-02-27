Бывший российский футболист Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Уралом» и «Ростовом».

«Ростов» на выезде играет лучше, чем дома. Не знаю, с чем это связано. «Урал» себя очень хорошо показал, хорошо подготовился к матчу. Матч для Валерия Карпина будет тяжёлый. На мой взгляд, «Ростов» - не фаворит перед ответной встречей. Но, повторюсь, «Ростов» на выезде играет лучше. Хотя обычно помогают домашние стены, а тут не так.

Но все же большинство людей думает, что «Ростов» победит. Но я сомневаюсь. Я не считаю его значительно сильнее на данный момент, нежели «Урал», - сказал Деменко.