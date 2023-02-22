Байрамян: «Ростов» был ближе к победе»

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян прокомментировал итог первого официального матча своей команды в 2023 году.

«Сегодня был мужской футбол, Карпин нас к этому готовил. Полагаю, что мы были поближе к победе, чем соперник. Выводы об сделаем за несколько дней и, надеюсь, в Екатеринбурге поле будет лучшего качества», - цитирует Байрамяна «Матч-ТВ».

Сегодня вечером, напомним, ростовчане сыграли вничью с «Уралом» в рамках четвертьфинальной серии Кубка России, финальный свисток сигнализировал о ничьей – 1:1.

Ответная игра команд состоится совсем скоро – 27 февраля. Напомним, дальше проходит тот клуб, который первым одержит две победы в серии.