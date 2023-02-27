Егорычев: «Просто сумасшедшая какая-то атмосфера, все выкладывались по полной и, слава богу, победили»

Лучший футболист матча «Урал» - «Ростов» (2:1) Андрей Егорычев поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Какие эмоции после финального свистка?

- Концовка была жаркая. Здорово, что сумели забить в конце. Спасибо всем болельщикам, которые сегодня пришли. Это, конечно, вообще чудо-атмосфера, столько народа пришло поддержать. Холодно, но они все равно пришли и болели. Просто сумасшедшая какая-то атмосфера, все выкладывались по полной и, слава богу, победили.

- Что творилось в душе, когда пропустили мяч от «Ростова» с пенальти?

- Лично у меня - я думал, что мы сейчас просто возьмем и начнем играть. Мы просто сильно прижались к воротам, вот и пошли вперед, заработали пенальти.