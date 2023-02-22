Карпин: «Комличенко ещё нужно набирать форму»

Наставник «Ростова» Валерий Карпин оценил физическое состояние форварда своей команды – Николая Комличенко. Сегодня нападающий забил гол в домашнем кубковом матче «жёлто-синих» против екатеринбургского «Урала», игра завершилась ничьей – 1:1. Впереди - ответная игра в Екатеринбурге.

«Комличенко нужно еще набирать форму. Глядя на это поле и как игра протекает, решили выпустить нападающего на 45 минут», - цитирует Карпина «Матч-ТВ».

Как оказалось, замена сработала также как и знакомая российским болельщикам связка Уткин – Комличенко. Последний забил гол на 67-й минуте и сравнял счёт. После финального свистка форварда признали лучшим игроком встречи.

Ранее Карпин заявил, что прошедшая сегодня вечером игра против «Урала» напоминала больше регби, чем футбольный матч.