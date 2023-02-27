Ганчаренко объяснил нервозность игроков «Урала» по ходу матча с «Ростовом»

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Ростовом» (2:1).

- Можно ли говорить о том, что сегодня победа больше была нужна «Уралу», чем «Ростову»?

- Я бы так не сказал, потому что и «Ростов» хотел выиграть, он приложил все усилия. Играли две команды на максимуме, поэтому не могу сказать, что нам важнее как-то. Понятно, что нам очень хотелось пройти дальше, делать новые шаги в нашем развитии, но, конечно, мы довольны, что прошли дальше.

- Вновь точно такой же рисунок игры. В первом тайме «Урал» полностью доминирует, полностью контролирует игру. Что во втором тайме происходит с командой?

- Когда нет такого системного навыка к победам, тогда да, начинаешь прижимать при счете 1:0, когда ведешь, начинаешь проигрывать подборы, начинаешь терять мяч в простых ситуациях, начинаешь прижиматься. В результате очень сложно выйти в атаку, что и происходило. В результате как только мы пропустили, счет выровнялся, мы сразу нашли в себе силы отодвинуть игру на половину поля соперника.