Президент «Урала» — о новом формате Кубка России: «Хотели больше играть, вот и получили больше матчей»

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, как относится к новому формату Кубка России.

«Хорошая система, все команды задействованы. Конечно, хотелось бы, чтобы наши гранды почаще ездили на периферию. Для нас это хорошая тема. Все давно хотели больше играть, вот и получили больше матчей», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

Функционер признался, что с финансовой точки зрения есть сильная разница между прошлым форматом и новым, сейчас российские клубы стали гораздо больше зарабатывать.

«Урал» в двухматчевом противостоянии в 1/4 финала Кубка России оказался сильнее «Ростова» (1:1, 2:1) и вышел в полуфинал Пути РПЛ.