Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Президент «Урала» — о новом формате Кубка России: «Хотели больше играть, вот и получили больше матчей»

28 Февраля 2023 • 15:10 Комментировать
Урал
2:1
Ростов
окончен

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, как относится к новому формату Кубка России.

«Хорошая система, все команды задействованы. Конечно, хотелось бы, чтобы наши гранды почаще ездили на периферию. Для нас это хорошая тема. Все давно хотели больше играть, вот и получили больше матчей», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

Функционер признался, что с финансовой точки зрения есть сильная разница между прошлым форматом и новым, сейчас российские клубы стали гораздо больше зарабатывать.

«Урал» в двухматчевом противостоянии в 1/4 финала Кубка России оказался сильнее «Ростова» (1:1, 2:1) и вышел в полуфинал Пути РПЛ.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Урал Григорий Иванов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
28.02.23 в 19:30
Краснодар Краснодар
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
3.15 3.55 2.27
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Февраля
15:28 · Кубок России
Кавазашвили рассказал, чем его удивил «Локомотив» Галактионова
15:10 · Кубок России
Президент «Урала» — о новом формате Кубка России: «Хотели больше играть, вот и получили больше матчей»
15:01 · Кубок России
Рианчо: «Игнатов — талантливый игрок, у него большое будущее»
15:00 · Кубок России
Слуцкий отреагировал на исход противостояния «Урал» - «Ростов»
14:52 · Кубок России
Ловчев назвал игрока, от которого нужно избавиться «Локомотиву»
14:43 · Кубок России
Кузьмичёв: У «Локомотива» есть прогресс, но он не готов бороться со «Спартаком»
14:35 · Кубок России
Кузьмичёв высказался о дебюте Пиняева и Глушенкова за «Локомотив» в матчах со «Спартаком»
14:25 · Кубок России
Ловчев: «Локомотив» не использует сильные стороны Дзюбы»
14:25 · Кубок России
Тарханов — о Дзюбе: «Он зависимый игрок, нужно снабжать его мячами»
14:07 · Кубок России
Ловчев отреагировал на победу «Спартака»
14:02 · Кубок России
«С таким судейством «Спартак» точно сможет завоевать Кубок России» — Червиченко
13:59 · Кубок России
Черников: «У «Краснодара» есть шансы пройти ЦСКА, вспомните игру «Барселона» — «ПСЖ»
13:54 · Кубок России
Перейра: «Спартак» пропустил два мяча, но забил ещё больше и получил удовольствие»
13:39 · Кубок России
Кавазашвили: «Игра «Спартак» - «Локомотив» по качеству не уступила матчам европейских грандов»
13:25 · Кубок России
Стипиди: «Дзюба в двух матчах принёс пользу»
Все новости