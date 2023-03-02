Нападающий «Урала» Юшин — об играх с «Ростовом»: «Поля вязкие и «плывущие» — футбол низом почти не получался»

Нападающий «Урала» Александр Юшин высказался после двух матчей с «Ростовом» в 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ.

«Поля для февраля подготовлены хорошо, но все же они вязкие и «плывущие» — футбол низом почти не получался. Где‑то мы подсели, где‑то «Ростов», вечно же обороняться нельзя, создавали хорошие моменты. Если бы еще забивали все, то вопросов ни у кого не было бы», — приводит слова Юшина «Матч ТВ».

В текущем сезоне 27-летний футболист принял участие в 21 матче с учетом всех турниров, в которых забил три мяча и записал на свой счет одну результативную передачу.

Напомним, «Урал» одолел «Ростов» в двухматчевом противостоянии (1:1, 2:1) и вышел в полуфинал Пути РПЛ, а команда Валерия Карпина отправилась в плей-офф Пути регионов.