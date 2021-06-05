​Кудряшов может пропустить Евро-2020

Защитник сборной России Фёдор Кудряшов рискует не сыграть на чемпионате Европы. Травма, которую футболист получил перед игрой против Болгарии, оказалась серьёзной. Об этом в эфире трансляции рассказал Павел Занозин со ссылкой на разговор непосредственно с Кудряшовым.

Как известно, до первого матча на чемпионате Европы каждая команда в случае серьёзной травмы футболиста имеет право заменить его на другого. Вполне вероятно, что сборная России будет вынуждена воспользоваться этой опцией.

Стартовать на чемпионате Европы сборная России будет 12 июня. Первым соперником команды Станислава Черчесова будет Бельгия.