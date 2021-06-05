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Чемпионат Европы по футболу 2020
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​Кудряшов может пропустить Евро-2020

05 Июня 2021, 18:35,

Защитник сборной России Фёдор Кудряшов рискует не сыграть на чемпионате Европы. Травма, которую футболист получил перед игрой против Болгарии, оказалась серьёзной. Об этом в эфире трансляции рассказал Павел Занозин со ссылкой на разговор непосредственно с Кудряшовым.

Как известно, до первого матча на чемпионате Европы каждая команда в случае серьёзной травмы футболиста имеет право заменить его на другого. Вполне вероятно, что сборная России будет вынуждена воспользоваться этой опцией.

Стартовать на чемпионате Европы сборная России будет 12 июня. Первым соперником команды Станислава Черчесова будет Бельгия.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Фёдор Кудряшов
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