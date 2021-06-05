Группа A Группа B Группа C Группа D Группа E Группа F
ЕВРО 2020: Новости Расписание Таблицы Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿
0

​Сборная России показала победное фото из раздевалки

05 Июня 2021, 21:16,

Сборная России выиграла последний контрольный матч перед чемпионатом Европы. Команда Станислава Черчесова в Москве обыграла сборную Болгарии со счётом 1:0. Автором единственного гола стал нападающий Александр Соболев, который уверенно реализовал пенальти ближе к завершению встречи.

После игры пресс-служба сборной России показала победное фото, сделанное после игры в раздевалке команды.

 

Стартовать на Евро-2020 сборная России будет 12 июня. В этот день команда Станислава Черчесова сыграет против Бельгии в Санкт-Петербурге.

Оцените материал:
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Манчестер Сити» проиграл первый финал Лиги чемпионов в своей истории! «Челси» Тухеля в третий раз сильнее Гвардиолы
«Манчестер Сити» проиграл первый финал Лиги чемпионов в своей истории! «Челси» Тухеля в третий раз сильнее Гвардиолы
Объявлена заявка сборной России на чемпионат Европы-2020
Объявлена заявка сборной России на чемпионат Европы-2020
Тухель принёс радость «Челси», но для футбола этот успех плох
Тухель принёс радость «Челси», но для футбола этот успех плох
​Удар по России: Победа «Челси» усложнила жизнь «Зениту» в Лиге чемпионов
​Удар по России: Победа «Челси» усложнила жизнь «Зениту» в Лиге чемпионов
Почему Доннарумма выбрал худший момент для смены клуба
Почему Доннарумма выбрал худший момент для смены клуба