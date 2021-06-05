​Сборная России показала победное фото из раздевалки

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05 Июня 2021, 21:16,
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Сборная России выиграла последний контрольный матч перед чемпионатом Европы. Команда Станислава Черчесова в Москве обыграла сборную Болгарии со счётом 1:0. Автором единственного гола стал нападающий Александр Соболев, который уверенно реализовал пенальти ближе к завершению встречи.
После игры пресс-служба сборной России показала победное фото, сделанное после игры в раздевалке команды.
До встречи на ЕВРО #НашиПарни #ИграемЗаВас pic.twitter.com/irHtGvi9hL— Сборная России (@TeamRussia) June 5, 2021
Стартовать на Евро-2020 сборная России будет 12 июня. В этот день команда Станислава Черчесова сыграет против Бельгии в Санкт-Петербурге.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная России