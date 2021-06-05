​Сборная России показала победное фото из раздевалки

Сборная России выиграла последний контрольный матч перед чемпионатом Европы. Команда Станислава Черчесова в Москве обыграла сборную Болгарии со счётом 1:0. Автором единственного гола стал нападающий Александр Соболев, который уверенно реализовал пенальти ближе к завершению встречи.

После игры пресс-служба сборной России показала победное фото, сделанное после игры в раздевалке команды.

Стартовать на Евро-2020 сборная России будет 12 июня. В этот день команда Станислава Черчесова сыграет против Бельгии в Санкт-Петербурге.