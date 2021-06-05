Тревожно перед Бельгией: кто из футболистов сборной России неудачно сыграл против скромной Болгарии

Оценки футболистам Станислава Черчесова

Довольно часто слабая игра в контрольных матчах перед крупным международным турниром означает неплохое выступление непосредственно на турнире. Если верить этой схеме, то сборная России на Евро-2020 сыграет отменно. Других предпосылок к выходу из группы пока нет. Резерву Польши чуть не проиграли, растренированных болгар одолели с грехом пополам. Игра в обоих случаях оставляла желать лучшего, а расстановки Черчесова удивляли всё больше.

Вы только взгляните на эту статистику: владение мячом - 66:34, удары по воротам - 13:2, в створ - 5:1, угловые - 9:0. По цифрам вроде всё неплохо, но почему же нет уверенной победы? «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Станислава Черчесова.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

СБОРНАЯ РОССИИ

АНТОН ШУНИН - б/о. Болгары только на первых минутах играли активно и заставили Шунина в панике метаться по вратарской, но извини, Антон, для оценки этого мало. Стоячий матч для Шунина без проявления своих лучших качеств.

ВЯЧЕСЛАВ КАРАВАЕВ - 6,5. Правый фланг атаки сборной России вновь был активен и заслуга эта во многом ложится на плечи Караваева. Вячеслав даже чаще Ионова подключался к лицевой, дважды опасно прострелил.

ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ - б/о. Извинимся сразу и перед центром обороны, но болгары атаковали так мало, что прямые обязанности защитники сборной России почти не выполняли.

АНДРЕЙ СЕМЁНОВ - 6,5. Редкий матч Андрея Семёнова за сборную России, 90 минут сыграны от звонка до звонка и без привозов. Такой перформанс заслуживает положительной оценки.

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ДМИТРИЙ БАРИНОВ - б/о. Удивительный центральный защитник при здоровом Дивееве и отсеянном Евгеньеве. Сначала Баринов терялся, а потом стал самым заметным в трио оборонцев.

ЮРИЙ ЖИРКОВ - 7,0. Нестареющий и невероятный Юрий Валентинович Жирков. Отборы уровня «Челси», постоянная борьба и полное погружение в эпизоды. Болгары так и не сумели пройти Жиркова. А сам Юрий мог забить, классно отклеившись на передачу Мостового.

РОМАН ЗОБНИН - 6,0. За активность Роман должен был получить оценку куда выше, но реализация сегодня хромала на обе ноги. Дзюба два классных момента создал для Зобнина, однако полузащитник оба раза пробил выше.

МАГОМЕД ОЗДОЕВ - 6,0. По лекалам Зобнина играл и Оздоев. Очень много создал для них Дзюба, но полузащитники сборной России упорно мазали или били точно в голкипера.

АЛЕКСЕЙ ИОНОВ - б/о.

АЛЕКСАНДР ГОЛОВИН - 7,0. Вряд ли у кого-то сейчас возникает вопрос - кто же лидер сборной России. Гиперактивный Головин постоянно открывается, комбинирует, обостряет. Сегодня, правда, с КПД были проблемы, но мотор сборной России - точно Александр Головин.

АРТЁМ ДЗЮБА - 7,5. Конечно, эта сборная Болгарии - явно не уровень, но в подыгрыше Дзюба сегодня действовал образцово. Постоянно выигрывал борьбу, действуя на опережение, и передачей в касание разгонял атаки сборной России. Очень просто, но очень полезно. С появлением Соболева всё это пропало.

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ДАЛЕР КУЗЯЕВ - б/о.

ИГОРЬ ДИВЕЕВ - б/о.

АЛЕСАНДР СОБОЛЕВ - б/о. Уверенно реализовал пенальти - молодец, но ни капли не оживил игру, заменив Артёма Дзюбу.

АНДРЕЙ МОСТОВОЙ - б/о.

МАРИО ФЕРНАНДЕС - б/о.

АЛЕКСЕЙ МИРАНЧУК - 8,0. Сколько бы не утверждали, что Миранчуку на поле комфортнее с Головиным, но 15 минут сегодня доказали, что это не так. Когда Алексей играет первую скрипку, созидает сам, берёт инициативу - получается прекрасно. Придумал пенальти, создал супершанс для Мостового и это за мизерное количество времени.