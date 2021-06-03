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Евсеев - об игре сборной России против Польши: «Футболисты выглядели активно, движение было хорошим»

03 Июня 2021, 10:12,

Экс-главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев, накануне занявший пост наставника ярославского «Шинника», прокомментировал результат товарищеского поединка между сборными Польши и России. Спарринг завершился вничью со счетом 1:1.

«Видно, что команда хорошо поработала на сборе, футболисты выглядели активно, движение было хорошим. Впечатление приятное осталось», - гласит сообщение специалиста в инстаграм-аккаунте.

5 июня подопечным Станислава Черчесова предстоит провести еще одну контрольную встречу с командой Болгарии.

Чемпионат Европы стартует 11 июня. Сборная России начнет турнир поединком против Бельгии. Далее команда Черчесова встретится с Финляндией и Данией.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная России, Вадим Евсеев
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