Группа A Группа B Группа C Группа D Группа E Группа F
ЕВРО 2020: Новости Расписание Таблицы Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿
0

Орлов назвал лидера сборной России

05 Июня 2021, 14:14,

Комментатор Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит» рассказал, кто является лидером национальной команды России в преддверии чемпионата Европы-2020.

«Дзюба - лидер сборной. Он учел все замечания. Когда Дзюба надевает капитанскую повязку, то дерется, борется. Сейчас он в том состоянии, которое у него было на ЧМ», - заявил комментатор.

В минувшем сезоне чемпионата России 32-летний нападающий сыграл 27 матчей, отметившись 20 забитыми мячами и шестью результативными передачами.

Сегодня, 5 июня, сборная России сыграет товарищескую встречу против Болгарии. Начало игры - 18:00 мск.

Через неделю подопечные Станислава Черчесова стартуют на Евро-2020. В первом матче российская команда сыграет против Бельгии.

Оцените материал:
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Артём Дзюба, Геннадий Орлов
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
andi
05 Июня 2021, 15:39

Кто бы сомневался кого выберет Орлов.

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Манчестер Сити» проиграл первый финал Лиги чемпионов в своей истории! «Челси» Тухеля в третий раз сильнее Гвардиолы
«Манчестер Сити» проиграл первый финал Лиги чемпионов в своей истории! «Челси» Тухеля в третий раз сильнее Гвардиолы
Объявлена заявка сборной России на чемпионат Европы-2020
Объявлена заявка сборной России на чемпионат Европы-2020
Тухель принёс радость «Челси», но для футбола этот успех плох
Тухель принёс радость «Челси», но для футбола этот успех плох
​Удар по России: Победа «Челси» усложнила жизнь «Зениту» в Лиге чемпионов
​Удар по России: Победа «Челси» усложнила жизнь «Зениту» в Лиге чемпионов
Почему Доннарумма выбрал худший момент для смены клуба
Почему Доннарумма выбрал худший момент для смены клуба