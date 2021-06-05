Орлов назвал лидера сборной России

Комментатор Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит» рассказал, кто является лидером национальной команды России в преддверии чемпионата Европы-2020.

«Дзюба - лидер сборной. Он учел все замечания. Когда Дзюба надевает капитанскую повязку, то дерется, борется. Сейчас он в том состоянии, которое у него было на ЧМ», - заявил комментатор.

В минувшем сезоне чемпионата России 32-летний нападающий сыграл 27 матчей, отметившись 20 забитыми мячами и шестью результативными передачами.

Сегодня, 5 июня, сборная России сыграет товарищескую встречу против Болгарии. Начало игры - 18:00 мск.

Через неделю подопечные Станислава Черчесова стартуют на Евро-2020. В первом матче российская команда сыграет против Бельгии.