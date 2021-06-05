​Кудряшов травмировался на разминке перед игрой с Болгарией

В стартовом составе сборной России ещё до начала игры против Болгарии произошла вынужденная замена. Во время разминки повреждение получил центральный защитник Фёдор Кудряшов. Его место в составе занял Андрей Семёнов.

Как сообщает пресс-служба сборной России, после игры Кудряшов пройдёт обследование, по итогам которого будет выбрана тактика лечения.

Следует напомнить, что каждая сборная до своего первого матча на чемпионате Европы имеет право заменить в заявке травмированного футболиста. Сборная России первую игру на Евро-2020 проведёт 12 июня.