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​Кудряшов травмировался на разминке перед игрой с Болгарией

05 Июня 2021, 18:14,

В стартовом составе сборной России ещё до начала игры против Болгарии произошла вынужденная замена. Во время разминки повреждение получил центральный защитник Фёдор Кудряшов. Его место в составе занял Андрей Семёнов.

Как сообщает пресс-служба сборной России, после игры Кудряшов пройдёт обследование, по итогам которого будет выбрана тактика лечения.

Следует напомнить, что каждая сборная до своего первого матча на чемпионате Европы имеет право заменить в заявке травмированного футболиста. Сборная России первую игру на Евро-2020 проведёт 12 июня.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Фёдор Кудряшов
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