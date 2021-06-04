​Черчесов: «Наличие в составе Головина и Миранчука – приятная головная боль»

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04 Июня 2021, 14:24,
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Наставник сборной России Станислав Черчесов высказался по поводу двух креативных полузащитников группы атаки – Александр Головина и Алексея Миранчука.
«Головин и Миранчук способны делать на поле нужные нестандартные вещи. Важно распределить роли. Это приятная головная боль для тренеров», - рассказал Черчесов представителям СМИ в пятницу.
В субботу, 5 июня, российская национальная команда сыграет в Москве против Болгарии. Это будет последняя игра сборной России перед чемпионатом Европы.
Добавим, что на групповой стадии Евро-2020 соперниками сборной России будут бельгийцы, датчане и финны.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная России, Станислав Черчесов, Александр Головин, Алексей Миранчук