​Черчесов: «Наличие в составе Головина и Миранчука – приятная головная боль»

Наставник сборной России Станислав Черчесов высказался по поводу двух креативных полузащитников группы атаки – Александр Головина и Алексея Миранчука.

«Головин и Миранчук способны делать на поле нужные нестандартные вещи. Важно распределить роли. Это приятная головная боль для тренеров», - рассказал Черчесов представителям СМИ в пятницу.

В субботу, 5 июня, российская национальная команда сыграет в Москве против Болгарии. Это будет последняя игра сборной России перед чемпионатом Европы.

Добавим, что на групповой стадии Евро-2020 соперниками сборной России будут бельгийцы, датчане и финны.