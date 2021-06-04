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​Черчесов: «Наличие в составе Головина и Миранчука – приятная головная боль»

04 Июня 2021, 14:24,

Наставник сборной России Станислав Черчесов высказался по поводу двух креативных полузащитников группы атаки – Александр Головина и Алексея Миранчука.

«Головин и Миранчук способны делать на поле нужные нестандартные вещи. Важно распределить роли. Это приятная головная боль для тренеров», - рассказал Черчесов представителям СМИ в пятницу.

В субботу, 5 июня, российская национальная команда сыграет в Москве против Болгарии. Это будет последняя игра сборной России перед чемпионатом Европы.

Добавим, что на групповой стадии Евро-2020 соперниками сборной России будут бельгийцы, датчане и финны.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Станислав Черчесов, Александр Головин, Алексей Миранчук
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