​Миранчук рассказал, как в сборной России отреагировали на появление Киркорова на тренировке

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04 Июня 2021, 14:45,
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В субботу сборная России проведёт заключительный контрольный поединок перед чемпионатом Европы. В Москве команда сыграет против Болгарии. Гимн перед игрой будет исполнять известный певец Филипп Киркоров. В преддверии матча Киркоров побывал на тренировочном занятии российской сборной.
Полузащитник сборной России Алексей Миранчук рассказал о том, как команда отреагировала на появление на тренировке Киркорова.
«Были приятно удивлены. Филипп Киркоров добавил красок в наши будни. Хорошо пообщались, а потом сосредоточились на тренировке», - сказал Миранчук журналистам.
Матч сборных России и Болгарии начнётся 5 июня в 18:00 по Москве.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная России, Алексей Миранчук, Филипп Киркоров