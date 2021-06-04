​Миранчук рассказал, как в сборной России отреагировали на появление Киркорова на тренировке

В субботу сборная России проведёт заключительный контрольный поединок перед чемпионатом Европы. В Москве команда сыграет против Болгарии. Гимн перед игрой будет исполнять известный певец Филипп Киркоров. В преддверии матча Киркоров побывал на тренировочном занятии российской сборной.

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук рассказал о том, как команда отреагировала на появление на тренировке Киркорова.

«Были приятно удивлены. Филипп Киркоров добавил красок в наши будни. Хорошо пообщались, а потом сосредоточились на тренировке», - сказал Миранчук журналистам.

Матч сборных России и Болгарии начнётся 5 июня в 18:00 по Москве.