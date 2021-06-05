​Черчесов высказался о травмах Кудряшова и Баринова

Сборная России в последнем контрольном поединке перед Евро-2020 минимально обыграла Болгарию благодаря голу Александра Соболева с пенальти. Ложкой дёгтя стали травмы Фёдора Кудряшова и Дмитрия Баринова. Защитник повредил икроножную мышцу в процессе разминки, а полузащитник был заменён во втором тайме после того, как у него из носа пошла кровь в результате отмашки соперника.

«Не будем опережать события, пускай Кудряшов сделает МРТ, а Баринов – КТ. Надеюсь, что травмы несерьёзные, и футболисты скоро смогут тренироваться», - рассказал Черчесов журналистам.

Первую игру на Евро-2020 сборная России проведёт 12 июня.