Группа A Группа B Группа C Группа D Группа E Группа F
ЕВРО 2020: Новости Расписание Таблицы Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿
0

​Черчесов высказался о травмах Кудряшова и Баринова

05 Июня 2021, 20:50,

Сборная России в последнем контрольном поединке перед Евро-2020 минимально обыграла Болгарию благодаря голу Александра Соболева с пенальти. Ложкой дёгтя стали травмы Фёдора Кудряшова и Дмитрия Баринова. Защитник повредил икроножную мышцу в процессе разминки, а полузащитник был заменён во втором тайме после того, как у него из носа пошла кровь в результате отмашки соперника.

«Не будем опережать события, пускай Кудряшов сделает МРТ, а Баринов – КТ. Надеюсь, что травмы несерьёзные, и футболисты скоро смогут тренироваться», - рассказал Черчесов журналистам.

Первую игру на Евро-2020 сборная России проведёт 12 июня.

Оцените материал:
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Станислав Черчесов, Фёдор Кудряшов, Дмитрий Баринов
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Манчестер Сити» проиграл первый финал Лиги чемпионов в своей истории! «Челси» Тухеля в третий раз сильнее Гвардиолы
«Манчестер Сити» проиграл первый финал Лиги чемпионов в своей истории! «Челси» Тухеля в третий раз сильнее Гвардиолы
Объявлена заявка сборной России на чемпионат Европы-2020
Объявлена заявка сборной России на чемпионат Европы-2020
​Удар по России: Победа «Челси» усложнила жизнь «Зениту» в Лиге чемпионов
​Удар по России: Победа «Челси» усложнила жизнь «Зениту» в Лиге чемпионов
Тухель принёс радость «Челси», но для футбола этот успех плох
Тухель принёс радость «Челси», но для футбола этот успех плох
Почему Доннарумма выбрал худший момент для смены клуба
Почему Доннарумма выбрал худший момент для смены клуба