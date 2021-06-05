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​16 фанатов были задержаны перед игрой Россия – Болгария

05 Июня 2021, 18:22,

В субботу сборная России проводит контрольный поединок против Болгарии. По данным популярного канала «Мутко против» в Telegram, перед игрой полиция задержала 16 болельщиков, которые планировали посетить игру на «ВТБ Арене». Задержания связаны с различного рода административными правонарушениями.

Напомним, что матч против Болгарии является для сборной России последним перед стартом на чемпионате Европы. Первую игру на континентальном футбольном форуме российская национальная команда проведёт 12 июня. В этот день в Санкт-Петербурге подопечные Станислава Черчесова сразятся с Бельгией.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Сборная Болгарии
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