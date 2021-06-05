​Баринов рассказал о своей травме

Хавбек сборной России Дмитрий Баринов высказался по поводу своей травмы, полученной в матче против Болгарии. Как известно, Баринов был заменён в начале второго тайма. После отмашки со стороны соперника у российского полузащитника пошла кровь из носа.

«Когда меняли, сказали, что перелом лицевой кости, но, вроде, всё обошлось», - сказал Баринов «Спорт-Экспрессу», отметив при этом, что чувствует себя нормально.

Напомним, что сборная России добилась минимальной победы над Болгарией. Автором единственного гола стал нападающий Александр Соболев. В концовке поединка он чётко реализовал одиннадцатиметровый.