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​Баринов рассказал о своей травме

05 Июня 2021, 21:56,

Хавбек сборной России Дмитрий Баринов высказался по поводу своей травмы, полученной в матче против Болгарии. Как известно, Баринов был заменён в начале второго тайма. После отмашки со стороны соперника у российского полузащитника пошла кровь из носа.

«Когда меняли, сказали, что перелом лицевой кости, но, вроде, всё обошлось», - сказал Баринов «Спорт-Экспрессу», отметив при этом, что чувствует себя нормально.

Напомним, что сборная России добилась минимальной победы над Болгарией. Автором единственного гола стал нападающий Александр Соболев. В концовке поединка он чётко реализовал одиннадцатиметровый.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Дмитрий Баринов
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