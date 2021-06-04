​Фернандес и Черышев имеют шансы сыграть против Болгарии

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04 Июня 2021, 14:15,
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Защитник Марио Фернандес и полузащитник Денис Черышев имеют шансы выйти на поле в контрольной игре против Болгарии 5 июня. Об этом журналистам рассказал рулевой сборной России Станислав Черчесов.
По словам Черчесова, Фернандес и Черышев уже тренируются и набирают оптимальные кондиции. Впрочем, последнее слово в вопросе участия игроков в субботней игре останется за работниками медицинского штаба команды.
Матч против Болгарии станет для сборной России последним перед чемпионатом Европы. Первую игру на Евро-2020 россияне проведут 12 июня, когда им придётся столкнуться с бельгийцами.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная России, Денис Черышев, Марио Фернандес