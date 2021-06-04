Киркоров посетил тренировку сборной России

Сборная России провела очередное тренировочное занятие в рамках подготовки к чемпионату Европы-2020, об этом сообщила пресс-служба национальной команды посредством телеграм-канала.

Примечательно, что тренировку национальной команды посетил известный музыкальный исполнитель Филипп Киркоров. Певец пообщался с тренерским штабом и футболистами.

Ранее сообщалось, что Киркоров исполнит гимн России перед товарищеским поединком против сборной Болгарии. Встреча состоится в субботу, 5 июня, на стадионе «ВТБ Арена».

На Евро-2020 подопечные Станислава Черчесова сыграют против Бельгии, Финляндии и Дании.