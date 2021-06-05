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Орлов: «Семёнова нельзя ставить в состав сборной России»

05 Июня 2021, 13:58,

Комментатор Геннадий Орлов считает, что защитник грозненского «Ахмата» Андрей Семёнов не достоин выходить на поле в составе сборной России.

«Нельзя Семёнова ставить в состав. Он медленный. Медленный и по мышлению, по принятию решений. У него и стартовой скорости нет», - поведал Орлов в эфире «Радио Зенит».

В субботу, 5 июня, сборная России проведет товарищескую встречу с командой Болгарии. Встреча пройдет в Москве и начнется в 18:00 по местному времени.

Чемпионат Европы стартует 11 июня. В первом матче сборная России сыграет на своем поле против Бельгии. Игра состоится 12 июня в Санкт-Петербурге.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная России, Геннадий Орлов, Андрей Семёнов
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