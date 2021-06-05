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Киркоров пробил пенальти Дзюбе на тренировке сборной России

05 Июня 2021, 09:14,

Накануне тренировку сборной России посетил известный музыкальный исполнитель Филипп Киркоров.

После встречи с командой певец решил попробовать свои силы в исполнении пенальти. Киркоров пробил 11-метровый, когда на воротах находился нападающий Артём Дзюба. Форвард легко справился с ударом Филиппа и посоветовал ему поработать над исполнением пенальти.

Сегодня, 5 июня, сборная России проведет товарищескую встречу против команды Болгарии. Киркоров исполнит гимн России перед началом поединка.

11 июня стартует чемпионат Европы-2020. На групповой стадии подопечные Черчесова сыграют против Бельгии, Финляндии и Дании.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Артём Дзюба, Филипп Киркоров
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Комментарии (2)
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0
Bourgignon Alex
05 Июня 2021, 09:55

Какие "звёзды", такие и футбол с музыкой...

0
Nashterator
05 Июня 2021, 09:47

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