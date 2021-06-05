Киркоров пробил пенальти Дзюбе на тренировке сборной России

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05 Июня 2021, 09:14,
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Накануне тренировку сборной России посетил известный музыкальный исполнитель Филипп Киркоров.
После встречи с командой певец решил попробовать свои силы в исполнении пенальти. Киркоров пробил 11-метровый, когда на воротах находился нападающий Артём Дзюба. Форвард легко справился с ударом Филиппа и посоветовал ему поработать над исполнением пенальти.
Сегодня, 5 июня, сборная России проведет товарищескую встречу против команды Болгарии. Киркоров исполнит гимн России перед началом поединка.
11 июня стартует чемпионат Европы-2020. На групповой стадии подопечные Черчесова сыграют против Бельгии, Финляндии и Дании.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Артём Дзюба, Филипп Киркоров
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