Киркоров пробил пенальти Дзюбе на тренировке сборной России

Накануне тренировку сборной России посетил известный музыкальный исполнитель Филипп Киркоров.

После встречи с командой певец решил попробовать свои силы в исполнении пенальти. Киркоров пробил 11-метровый, когда на воротах находился нападающий Артём Дзюба. Форвард легко справился с ударом Филиппа и посоветовал ему поработать над исполнением пенальти.

Сегодня, 5 июня, сборная России проведет товарищескую встречу против команды Болгарии. Киркоров исполнит гимн России перед началом поединка.

11 июня стартует чемпионат Европы-2020. На групповой стадии подопечные Черчесова сыграют против Бельгии, Финляндии и Дании.