​Черчесов заменил Баринова из-за повреждения

В начале второго тайма контрольного матча против Болгарии главный тренер сборной России Станислав Черчесов произвёл вынужденную замену. С поля ушёл полузащитник Дмитрий Баринов, которому досталось в борьбе с соперником. В результате отмашки у футболиста российской сборной из носа пошла кровь.

Напомним, что прямо перед игрой травму икроножной мышцы получил защитник Фёдор Кудряшов. Сообщалось, что футболист может быть исключён из итоговой заявки сборной России на чемпионат Европы, поскольку его повреждение достаточно серьёзное.

Следить за вторым таймом матча Россия – Болгария можно в текстовой трансляции на страницах LiveResult.