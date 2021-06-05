​Черчесов сообщил о готовности Жиркова сыграть во всех матчах на Евро

В свои 37 лет Юрий Жирков продолжает быть игроком основного состава сборной России. После победы над Болгарией в товарищеском матче (1:0) главный тренер российской команды Станислав Черчесов дал комментарий представителям СМИ по поводу физического состояния Жиркова. По словам Черчесова, Жирков вышел на свой уровень и способен сыграть во всех матчах на чемпионате Европы.

Напомним, что для сборной России чемпионат Европы начнётся в следующую субботу, 12 июня. В первом туре группового этапа команда Станислава Черчесова сыграет с фаворитом квартета – с командой Бельгии.