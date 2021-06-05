Орлов: «Сборной России нужно проявить героизм, чтобы выйти из группы на Евро-2020»

|
05 Июня 2021, 11:15,
|
|
Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о шансах сборной России на предстоящем чемпионате Европы-2020.
«Шанс выйти из группы небольшой. Это надо, чтобы наши футболисты проявили героизм. Если они выйдут - это будет уже большой успех», - рассказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
В субботу, 5 июня, сборная России проведет последний контрольный поединок перед стартом чемпионата Европы. Подопечные Станислава Черчесова на своем поле встретятся с Болгарией. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.
На Евро-2020 российская команда сыграет против Бельгии, Дании и Финляндии в рамках группового этапа.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная России, Геннадий Орлов