Спасители теперь Миранчук и Соболев: Сборная России вымучила победу над Болгарией на генеральной репетиции Евро-2020

В последнем матче перед Евро-2020 сборная России встречалась в Москве на стадионе имени Льва Яшина с Болгарией.

В отличие от выездного товарищеского матча с Польшей, в домашней игре против Болгарии от нашей сборной ждали только победы. Да, это снова был спарринг без турнирных обязательств, но негоже не обыгрывать дома сборную, занимающую 71-е место в рейтинге ФИФА. Россияне, к слову, находятся в этой табели о рангах на 38-й строчке. Пример нашей взрослой сборной подала молодёжка, победившая накануне болгарских сверстников со счётом 1:0.

Станислав Черчесов не обошёлся без изменений в стартовом составе. На левый фланг защиты вышел нестареющий Жирков, также появились в основе Баринов и Ионов. По сравнению с польским выездом с первых минут на поле не оказалось травмировавшегося на разминке Кудряшова, Кузяева и Алексея Миранчука. Таким образом, Черчесов вернулся к расстановке с двумя центральными защитниками.

Сборная России завладела неоспоримым игровым преимуществом. Болгары нанесли на четвёртой минуте отражённый Шуниным удар с острого угла усилиями Цветанова, однако дальше почти не переходили через середину поля, предоставляя нашим возможность оттачивать позиционную атаку. Получалось это у сборной России до перерыва, мягко говоря, не очень, за исключением трёх эпизодов. На десятой минуте скинувший Дзюба вывел на удар с ходу Зобнина, который пальнул выше створа. На 28-й минуте после короткой передачи Дзюбы из штрафной выстрелил Оздоев – опять немного над перекладиной. Плюс ещё через десять минут опять после передачи Дзюбы ударил со средней дистанции Зобнин, но слабовато и в руки Караджову.

В перерыве Кузяев заменил Ионова, а вскоре Черчесов от греха подальше сделал ещё одну перестановку. У Баринова потекла кровь из носа после отмашки от него Галабинова в игровом эпизоде, и здоровьем полузащитника московского «Локомотива» решили не рисковать, предоставив игровое время Дивееву. Потом пришла пора новых замен. Черчесов не дал доиграть Дзюбе до отметки часа игры, а Головина убрал с поля чуть позже. Вместо них состав освежили Соболев и Мостовой.

Правда, это освежение не сразу пошло на пользу. Визитёры стали немного больше владеть мячом, но всё-таки наши вернулись к практике умеренного давления на чужие ворота. После углового и скидки Соболева кручёно рядом с девяткой пробил Джикия. На 73-й минуте Мостовой домашней заготовкой откатил со штрафного плотно пробившему Жиркову, но гостей выручил Георгиев. С другим прострелом Мостового не совладал Марио Фернандес – ещё один бывший запасной.

Впрочем, болгары всё равно чаще оказывались на нашей половине поля, чем в первом тайме. Имел неплохую возможность Илиев, несильно пробивший в руки Шунина. А сборная России всё же дожала оппонента. Алексей Миранчук, заменивший Жиркова, заработал пенальти, и теперь былые критики его немного похвалят. В начале чужой штрафной Миранчука зацепил ногой Антов, а с одиннадцатиметровой отметки Соболев легко переиграл вратаря, послав мяч в правый нижний угол (1:0).

Конец встречи прошёл спокойно. У Зобнина было подозрение на травму, но он вернулся в игру. Мостовой уже в добавленное время не использовал выход один на один, пробив правее створа. Сборная России вымучила победу с пенальти почти на последних минутах, и это поможет ей подойти к Евро-2020 в нормальном настроении. Но при этом не скажешь, что товарищеские матчи с Польшей и Болгарией дали повод для оптимизма. Игрушки кончились, через неделю в Санкт-Петербурге – стартовый матч еврочемпионата против топовой Бельгии.

Кирилл Иванцов