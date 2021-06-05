Спасители теперь Миранчук и Соболев: Сборная России вымучила победу над Болгарией на генеральной репетиции Евро-2020

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05 Июня 2021, 19:52,
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В последнем матче перед Евро-2020 сборная России встречалась в Москве на стадионе имени Льва Яшина с Болгарией.
|(1:0) Соболев Александр Сергеевич 84'
В отличие от выездного товарищеского матча с Польшей, в домашней игре против Болгарии от нашей сборной ждали только победы. Да, это снова был спарринг без турнирных обязательств, но негоже не обыгрывать дома сборную, занимающую 71-е место в рейтинге ФИФА. Россияне, к слову, находятся в этой табели о рангах на 38-й строчке. Пример нашей взрослой сборной подала молодёжка, победившая накануне болгарских сверстников со счётом 1:0.
Станислав Черчесов не обошёлся без изменений в стартовом составе. На левый фланг защиты вышел нестареющий Жирков, также появились в основе Баринов и Ионов. По сравнению с польским выездом с первых минут на поле не оказалось травмировавшегося на разминке Кудряшова, Кузяева и Алексея Миранчука. Таким образом, Черчесов вернулся к расстановке с двумя центральными защитниками.
Сборная России завладела неоспоримым игровым преимуществом. Болгары нанесли на четвёртой минуте отражённый Шуниным удар с острого угла усилиями Цветанова, однако дальше почти не переходили через середину поля, предоставляя нашим возможность оттачивать позиционную атаку. Получалось это у сборной России до перерыва, мягко говоря, не очень, за исключением трёх эпизодов. На десятой минуте скинувший Дзюба вывел на удар с ходу Зобнина, который пальнул выше створа. На 28-й минуте после короткой передачи Дзюбы из штрафной выстрелил Оздоев – опять немного над перекладиной. Плюс ещё через десять минут опять после передачи Дзюбы ударил со средней дистанции Зобнин, но слабовато и в руки Караджову.
В перерыве Кузяев заменил Ионова, а вскоре Черчесов от греха подальше сделал ещё одну перестановку. У Баринова потекла кровь из носа после отмашки от него Галабинова в игровом эпизоде, и здоровьем полузащитника московского «Локомотива» решили не рисковать, предоставив игровое время Дивееву. Потом пришла пора новых замен. Черчесов не дал доиграть Дзюбе до отметки часа игры, а Головина убрал с поля чуть позже. Вместо них состав освежили Соболев и Мостовой.
Правда, это освежение не сразу пошло на пользу. Визитёры стали немного больше владеть мячом, но всё-таки наши вернулись к практике умеренного давления на чужие ворота. После углового и скидки Соболева кручёно рядом с девяткой пробил Джикия. На 73-й минуте Мостовой домашней заготовкой откатил со штрафного плотно пробившему Жиркову, но гостей выручил Георгиев. С другим прострелом Мостового не совладал Марио Фернандес – ещё один бывший запасной.
Впрочем, болгары всё равно чаще оказывались на нашей половине поля, чем в первом тайме. Имел неплохую возможность Илиев, несильно пробивший в руки Шунина. А сборная России всё же дожала оппонента. Алексей Миранчук, заменивший Жиркова, заработал пенальти, и теперь былые критики его немного похвалят. В начале чужой штрафной Миранчука зацепил ногой Антов, а с одиннадцатиметровой отметки Соболев легко переиграл вратаря, послав мяч в правый нижний угол (1:0).
Конец встречи прошёл спокойно. У Зобнина было подозрение на травму, но он вернулся в игру. Мостовой уже в добавленное время не использовал выход один на один, пробив правее створа. Сборная России вымучила победу с пенальти почти на последних минутах, и это поможет ей подойти к Евро-2020 в нормальном настроении. Но при этом не скажешь, что товарищеские матчи с Польшей и Болгарией дали повод для оптимизма. Игрушки кончились, через неделю в Санкт-Петербурге – стартовый матч еврочемпионата против топовой Бельгии.
Кирилл Иванцов
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Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
|Теги: Сборная России, Сборная Болгарии, евро-2020
как пел когда-то Валерий Сюткин, "теперь на родине футбола смеётся толстый сэр, футбол родился в Англии, а умер в СССР". всё актуально и для нынешней России...
Теперь стал ясен выбор спарринг-партнёров на последние две товарищеские игры против поляков и болгар. Черчесов надеется с 4-мя баллами выйти в плэй-офф ЧЕ - сыграть вничью с датчанами и обыграть финнов ( против Бельгии ловить нечего! ). А потому поляки в товарищеском матче играли роль датчан, а болгары - роль финнов. И всё - вроде бы - неплохо, но ВДРУГ если... финны не будут играть весь матч вторым номером, а датчане так и вовсе весь матч против нас будут играть с позиции силы? И ещё один неприятный момент для Черчесова - негоже 12 июня - в день независимости России - проигрывать бельгийцам да ещё на глазах у руководителей страны...
План именно такой и был изначально. А там как попрет. Если обгадятся, то все привыкли, если возьмут 6 очков или того больше, то снова все будут праздновать. )) Ждём евро, большой футбольный праздник , и по большему счету без разницы кто каких результатов добьется. Сам факт большого турнира и ежедневные игры вызывает интерес.
За проигрыш югославам на Олимпиаде в 1952 году расформировали команду ЦДСА - тогдашнего чемпиона СССР, а тренера Аркадьева лишили звания ЗМС. Вот если бы сейчас действовали такие методы со стороны руководства страны в отношении спортсменов, которые обгаживаются на международных соревнованиях, то и нам бы не пришлось привыкать к их регулярному позору(( А так Черчесов и Ко опозорятся на Евро - и будет тишь и гладь, а с позорников всё сойдёт как с гуся вода...
Скудно и уныло...