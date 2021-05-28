Фернандес не тренировался в общей группе сборной России

Сборная России ведет подготовку к чемпионату Европы-2020, который стартует 11 июня.

Как сообщает Sport24, национальная команда под руководством Станислава Черчесова провела очередную тренировку на сборе в Австрии. Все игроки, кроме защитника Марио Фернандеса, занимались в общей группе. 30-летний футболист тренируется по индивидуальной программе в тренажерном зале.

Напомним, что 1 июня сборная России проведет товарищескую встречу с Польшей, а 5 июня сыграет против Болгарии.

На чемпионате Европы-2020 подопечные Станислава Черчесова встретятся с командами Финляндии, Бельгии и Дании.