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Киркоров исполнит гимн России перед игрой с Болгарией

28 Мая 2021, 11:39,

Сборная России посредством своего телеграм-канала сообщила о том, кто исполнит национальный гимн перед контрольным поединком против команды Болгарии.

Пресс-служба проинформировала, что гимн исполнит народный артист РФ Филипп Киркоров. Певец является уроженцем города Варна (Болгария).

Спарринг между сборными России и Болгарии пройдет в Москве 5 июня, начало - 18:00 по местному времени. Этот матч пройдет в рамках подготовки к чемпионату Европы-2020.

На континентальном турнире подопечные Станислава Черчесова попали в квартет B, где сыграет против сборных Бельгии, Финляндии и Дании.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная России, Сборная Болгарии, Филипп Киркоров
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Комментарии (9)
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0
zurukukkk
28 Мая 2021, 14:44

- сдавайтесь,нас орда!
- а нас рать!
======
казните меня,но для меня гимном является пиканье телефона о приходе зарплаты!)))
а от государства не успеваешь уворачиваться- все норовит чего еще отнять!..

0
ILLNAT
28 Мая 2021, 13:52

А чего не Боярский? ) Ведь знатный же знаток футбола и болельщик).А Киркоров нет.Погялели бы на Боярского без шляпы,ведь во время исполнения гимнов надо снимать головные уборы.Или у него шляпа не снимается,вот право слово не знаю) Может болельщики Зенита просветят в этом вопросе.)

2
ARTUR
28 Мая 2021, 12:44

ну как то вообще , я это приравниваю как неуважение к гимну и национальной символике вообще , не потому что он попсовик, он вообще .... ну как то нужно более бережно относится к национальным ценностям , и к людям , к болельщикам... фууу...

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1
ILLNAT
28 Мая 2021, 12:42

А мне Киркоров не нравиться,слащавый он какой то,одним словом- румын.)))(с)

2
Dimauskas
28 Мая 2021, 12:38

Пусть полип фарфоров вместе с Манижей напару сбацает гимн перед матчем а дзюба это оформит

2
ILLNAT
28 Мая 2021, 12:44

Манижа будет петь перед матчем с Таджикистаном.Это достойный соперник для Дзюбы,глядишь хек- трик забацает)

1
779
28 Мая 2021, 12:11

Почему не вместе с Басковым?

2
Карыч Кар
28 Мая 2021, 12:32

Чтобы вдвойне стошнило? Пожалей народ!

2
Карыч Кар
28 Мая 2021, 12:04

Лучше не надо, а то болельщиков ненароком стошнит. Не, не от гимна, а от исполнителя. Надо же беречь окружающий мир!

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