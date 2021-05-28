Киркоров исполнит гимн России перед игрой с Болгарией

Сборная России посредством своего телеграм-канала сообщила о том, кто исполнит национальный гимн перед контрольным поединком против команды Болгарии.

Пресс-служба проинформировала, что гимн исполнит народный артист РФ Филипп Киркоров. Певец является уроженцем города Варна (Болгария).

Спарринг между сборными России и Болгарии пройдет в Москве 5 июня, начало - 18:00 по местному времени. Этот матч пройдет в рамках подготовки к чемпионату Европы-2020.

На континентальном турнире подопечные Станислава Черчесова попали в квартет B, где сыграет против сборных Бельгии, Финляндии и Дании.