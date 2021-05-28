Киркоров исполнит гимн России перед игрой с Болгарией

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28 Мая 2021, 11:39,
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Сборная России посредством своего телеграм-канала сообщила о том, кто исполнит национальный гимн перед контрольным поединком против команды Болгарии.
Пресс-служба проинформировала, что гимн исполнит народный артист РФ Филипп Киркоров. Певец является уроженцем города Варна (Болгария).
Спарринг между сборными России и Болгарии пройдет в Москве 5 июня, начало - 18:00 по местному времени. Этот матч пройдет в рамках подготовки к чемпионату Европы-2020.
На континентальном турнире подопечные Станислава Черчесова попали в квартет B, где сыграет против сборных Бельгии, Финляндии и Дании.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная России, Сборная Болгарии, Филипп Киркоров
- сдавайтесь,нас орда!
- а нас рать!
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казните меня,но для меня гимном является пиканье телефона о приходе зарплаты!)))
а от государства не успеваешь уворачиваться- все норовит чего еще отнять!..
А чего не Боярский? ) Ведь знатный же знаток футбола и болельщик).А Киркоров нет.Погялели бы на Боярского без шляпы,ведь во время исполнения гимнов надо снимать головные уборы.Или у него шляпа не снимается,вот право слово не знаю) Может болельщики Зенита просветят в этом вопросе.)
ну как то вообще , я это приравниваю как неуважение к гимну и национальной символике вообще , не потому что он попсовик, он вообще .... ну как то нужно более бережно относится к национальным ценностям , и к людям , к болельщикам... фууу...
А мне Киркоров не нравиться,слащавый он какой то,одним словом- румын.)))(с)
Пусть полип фарфоров вместе с Манижей напару сбацает гимн перед матчем а дзюба это оформит
Манижа будет петь перед матчем с Таджикистаном.Это достойный соперник для Дзюбы,глядишь хек- трик забацает)
Почему не вместе с Басковым?
Чтобы вдвойне стошнило? Пожалей народ!
Лучше не надо, а то болельщиков ненароком стошнит. Не, не от гимна, а от исполнителя. Надо же беречь окружающий мир!