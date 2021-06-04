Группа A Группа B Группа C Группа D Группа E Группа F
ЕВРО 2020: Новости Расписание Таблицы Шахматки Сборные Стадионы Прогнозы

Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿
0

​Уткин: «Шунин – слабейший основной вратарь в истории сборной России на крупном турнире»

04 Июня 2021, 15:12,

Известный журналист Василий Уткин посредством своего канала в Telegram порассуждал по поводу первого вратаря сборной России. Станислав Черчесов ранее сообщил, что первым номером команды является динамовец Антон Шунин, чему вряд ли кто-то удивился.

Уткин написал о том, что решения по основному вратарю сборной России на крупных турнирах лишь несколько раз были спорными. Журналист вспомнил Евро-2012, когда основным был Вячеслав Малафеев, а не Игорь Акинфеев, а также чемпионат мира-2002, когда ворота защищал Руслан Нигматуллин, а не Сергей Овчинников.

Выбор в пользу Антона Шунина в настоящее время Уткин назвал очевидным, отметив при этом слабость вратаря на фоне других основных голкиперов сборной на больших турнирах.

«Антон Шунин при всём уважении - точно слабейший первый номер сборной на большом турнире в истории сборной России. Ну, и СССР, конечно», - написал Уткин.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Василий Уткин, Антон Шунин
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (2)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
sierge
04 Июня 2021, 16:11

Странно что есть хуже Гиллерме

0
White_Shark
04 Июня 2021, 15:20

В отличие от, например, Филимонова, Шунин пока ещё себя не проявил. Так что судить, слабейший он или нет надо после турнира, а не до него.

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Манчестер Сити» проиграл первый финал Лиги чемпионов в своей истории! «Челси» Тухеля в третий раз сильнее Гвардиолы
«Манчестер Сити» проиграл первый финал Лиги чемпионов в своей истории! «Челси» Тухеля в третий раз сильнее Гвардиолы
Объявлена заявка сборной России на чемпионат Европы-2020
Объявлена заявка сборной России на чемпионат Европы-2020
​Удар по России: Победа «Челси» усложнила жизнь «Зениту» в Лиге чемпионов
​Удар по России: Победа «Челси» усложнила жизнь «Зениту» в Лиге чемпионов
Тухель принёс радость «Челси», но для футбола этот успех плох
Тухель принёс радость «Челси», но для футбола этот успех плох
Почему Доннарумма выбрал худший момент для смены клуба
Почему Доннарумма выбрал худший момент для смены клуба