​Уткин: «Шунин – слабейший основной вратарь в истории сборной России на крупном турнире»

Известный журналист Василий Уткин посредством своего канала в Telegram порассуждал по поводу первого вратаря сборной России. Станислав Черчесов ранее сообщил, что первым номером команды является динамовец Антон Шунин, чему вряд ли кто-то удивился.

Уткин написал о том, что решения по основному вратарю сборной России на крупных турнирах лишь несколько раз были спорными. Журналист вспомнил Евро-2012, когда основным был Вячеслав Малафеев, а не Игорь Акинфеев, а также чемпионат мира-2002, когда ворота защищал Руслан Нигматуллин, а не Сергей Овчинников.

Выбор в пользу Антона Шунина в настоящее время Уткин назвал очевидным, отметив при этом слабость вратаря на фоне других основных голкиперов сборной на больших турнирах.

«Антон Шунин при всём уважении - точно слабейший первый номер сборной на большом турнире в истории сборной России. Ну, и СССР, конечно», - написал Уткин.