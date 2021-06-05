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Сборная России показала форму на матч с Болгарией

05 Июня 2021, 13:31,

Сборная России определилась с комплектом формы, в котором выйдет на поле в контрольном поединке против национальной команды Болгарии.

Как сообщила пресс-служба, подопечные Станислава Черчесова сыграют в красной экипировке, голкипер - в черной.

Спарринг между сборными России и Болгарии состоится сегодня, 5 июня, в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по местному времени. Текстовую трансляцию встречи проведет Liveresult.ru.

Эта игра станет последней для команды Черчесова в преддверии Евро-2020. На континентальном турнире Россия сыграет против Бельгии, Финляндии и Дании.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная России, Сборная Болгарии
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