Сборная России показала форму на матч с Болгарией

Сборная России определилась с комплектом формы, в котором выйдет на поле в контрольном поединке против национальной команды Болгарии.

Как сообщила пресс-служба, подопечные Станислава Черчесова сыграют в красной экипировке, голкипер - в черной.

Спарринг между сборными России и Болгарии состоится сегодня, 5 июня, в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по местному времени. Текстовую трансляцию встречи проведет Liveresult.ru.

Эта игра станет последней для команды Черчесова в преддверии Евро-2020. На континентальном турнире Россия сыграет против Бельгии, Финляндии и Дании.