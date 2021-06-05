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​Тренер сборной Болгарии рассказал о подарках Черчесову и Киркорову

05 Июня 2021, 21:32,

В субботу в контрольном поединке сборная России переиграла болгар с минимальным результатом 1:0. После игры наставник сборной Болгарии Ясен Петров не только отметил силу российской национальной команды, но и рассказал о подарках для Станислава Черчесова и Филиппа Киркорова.

По словам Петрова, Черчесову была подарена футболка сборной Болгарии с его фамилией. Что до Киркорова, то певцу подарили футболку с автографами всех игроков болгарской команды.

«Чтобы он не забывал, что родился в Болгарии», - сказал тренер, объясняя подарок Киркорову.

Напомним, что Филипп Киркоров перед игрой исполнил гимн России.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Станислав Черчесов, Сборная Болгарии, Ясен Петров
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Комментарии (1)
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0
Tavadi
05 Июня 2021, 21:52

...наставник сборной Болгарии Ясень Пень

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