​Тренер сборной Болгарии рассказал о подарках Черчесову и Киркорову

В субботу в контрольном поединке сборная России переиграла болгар с минимальным результатом 1:0. После игры наставник сборной Болгарии Ясен Петров не только отметил силу российской национальной команды, но и рассказал о подарках для Станислава Черчесова и Филиппа Киркорова.

По словам Петрова, Черчесову была подарена футболка сборной Болгарии с его фамилией. Что до Киркорова, то певцу подарили футболку с автографами всех игроков болгарской команды.

«Чтобы он не забывал, что родился в Болгарии», - сказал тренер, объясняя подарок Киркорову.

Напомним, что Филипп Киркоров перед игрой исполнил гимн России.