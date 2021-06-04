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Сборная России прошла тестирование на коронавирус

04 Июня 2021, 11:39,

Национальная команда России в полном составе прошла тестирование на коронавирусную инфекцию. Как сообщила пресс-служба сборной, все тесты показали отрицательный результат.

В настоящий момент подопечные Станислава Черчесова ведут подготовку к чемпионату Европы-2020. В субботу, 5 июня, команда проведет заключительный товарищеский поединок в преддверии Евро. Соперником россиян будет команда Болгарии.

Несколько дней назад сборная России провела спарринг против Польши. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Чемпионат Европы стартует 11 июня. На групповой стадии соревнований команда Черчесова сыграет против Бельгии, Финляндии и Дании.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная России
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