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Известен состав сборной России на матч с Болгарией

05 Июня 2021, 17:04,

В субботу вечером сборная России проведёт последнюю контрольную игру перед чемпионатом Европы. Соперником команды Станислава Черчесова будет сборная Болгарии. Рулевой российской сборной решил с первых минут выпустить на поле таких игроков:

Шунин – Караваев, Джикия, Кудряшов, Жирков – Баринов, Зобнин, Оздоев, Ионов, Головин – Дзюба.

Стартовый свисток на «ВТБ Арене» прозвучит в шесть часов вечера по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.

Напомним, что в предыдущей игре сборная России сыграла вничью с Польшей – 1:1.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Сборная Болгарии
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