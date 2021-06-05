Известен состав сборной России на матч с Болгарией

В субботу вечером сборная России проведёт последнюю контрольную игру перед чемпионатом Европы. Соперником команды Станислава Черчесова будет сборная Болгарии. Рулевой российской сборной решил с первых минут выпустить на поле таких игроков:

Шунин – Караваев, Джикия, Кудряшов, Жирков – Баринов, Зобнин, Оздоев, Ионов, Головин – Дзюба.

Стартовый свисток на «ВТБ Арене» прозвучит в шесть часов вечера по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.

Напомним, что в предыдущей игре сборная России сыграла вничью с Польшей – 1:1.