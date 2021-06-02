«Ассист - топ»: Караваев обратился к Головину

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02 Июня 2021, 20:48,
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Защитник сборной России Вячеслав Караваев, который отличился в игре против Польши, поблагодарил Александра Головина за голевую передачу.
Караваев опубликовал пост на личной странице в «Инстаграм», в котором сообщил, что посвящает забитый гол своей жене. Также защитник отметил голевой пас со стороны полузащитника «Монако» Александра Головина.
Гол Караваева принёс сборной России ничью со счётом 1:1. Главный тренер команды Станислав Черчесов заявил, что доволен игрой.
Следующим матчем национальной команды России станет товарищеское противостояние против Болгарии, которое пройдёт в рамках подготовки к чемпионату Европы 2020 года.
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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
|Теги: Сборная России, Александр Головин, Вячеслав Караваев
Гол-то случайный.. Каравай хотел сделать прострел, но случайно мяч залетел в ворота.. А воообще тоскливый матч.. Вместо игры выполняли установки тренера.. Миранчук вместо ударов по воротам зачем-то давал излишние пасы... Черчес сковывает игроков и не даёт им проявлять свои лучшие качества...