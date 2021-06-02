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«Ассист - топ»: Караваев обратился к Головину

02 Июня 2021, 20:48,

Защитник сборной России Вячеслав Караваев, который отличился в игре против Польши, поблагодарил Александра Головина за голевую передачу. 

Караваев опубликовал пост на личной странице в «Инстаграм», в котором сообщил, что посвящает забитый гол своей жене. Также защитник отметил голевой пас со стороны полузащитника «Монако» Александра Головина. 

Гол Караваева принёс сборной России ничью со счётом 1:1. Главный тренер команды Станислав Черчесов заявил, что доволен игрой

Следующим матчем национальной команды России станет товарищеское противостояние против Болгарии, которое пройдёт в рамках подготовки к чемпионату Европы 2020 года. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Сборная России, Александр Головин, Вячеслав Караваев
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Комментарии (1)
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Онт
02 Июня 2021, 20:59

Гол-то случайный.. Каравай хотел сделать прострел, но случайно мяч залетел в ворота.. А воообще тоскливый матч.. Вместо игры выполняли установки тренера.. Миранчук вместо ударов по воротам зачем-то давал излишние пасы... Черчес сковывает игроков и не даёт им проявлять свои лучшие качества...

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