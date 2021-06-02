«Ассист - топ»: Караваев обратился к Головину

Защитник сборной России Вячеслав Караваев, который отличился в игре против Польши, поблагодарил Александра Головина за голевую передачу.

Караваев опубликовал пост на личной странице в «Инстаграм», в котором сообщил, что посвящает забитый гол своей жене. Также защитник отметил голевой пас со стороны полузащитника «Монако» Александра Головина.

Гол Караваева принёс сборной России ничью со счётом 1:1. Главный тренер команды Станислав Черчесов заявил, что доволен игрой.

Следующим матчем национальной команды России станет товарищеское противостояние против Болгарии, которое пройдёт в рамках подготовки к чемпионату Европы 2020 года.