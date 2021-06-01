Польские болельщики аплодировали Станиславу Черчесову

Перед товарищеским матчем между сборными России и Польши, который проходит во Вроцлаве, местные болельщики аплодировали главному тренеру россиян Станиславу Черчесову.

В сезоне 2015/16 Станислав Черчесов возглавлял польский клуб «Легия», с которым стал чемпионом Польши и обладателем Кубка страны.

Несмотря на аплодисменты в адрес Станислава Черчесова, польские болельщики свистом встретили гимн России.

Сборная России вышла на встречу со схемой 5-3-2. В поединке не смогли принять участия Марио Фернандес, Илья Самошников и Денис Черышев.

Вторую контрольную игру перед чемпионатом Европы 2020 года Россия проведёт против сборной Болгарии.