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Польские болельщики аплодировали Станиславу Черчесову

01 Июня 2021, 22:24,

Перед товарищеским матчем между сборными России и Польши, который проходит во Вроцлаве, местные болельщики аплодировали главному тренеру россиян Станиславу Черчесову. 

В сезоне 2015/16 Станислав Черчесов возглавлял польский клуб «Легия», с которым стал чемпионом Польши и обладателем Кубка страны. 

Несмотря на аплодисменты в адрес Станислава Черчесова, польские болельщики свистом встретили гимн России. 

Сборная России вышла на встречу со схемой 5-3-2. В поединке не смогли принять участия Марио Фернандес, Илья Самошников и Денис Черышев. 

Вторую контрольную игру перед чемпионатом Европы 2020 года Россия проведёт против сборной Болгарии. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Сборная России, Станислав Черчесов, Сборная Польши
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