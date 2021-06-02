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Сборная России всего раз пробила в створ ворот Польши, это худший показатель за 7 месяцев

02 Июня 2021, 08:59,

Во вторник, 1 июня, сборная России на выезде провела товарищескую встречу с национальной командой Польши. Спарринг завершился вничью со счетом 1:1.

Как информирует твиттер-аккаунт OptaIvan, в прошедшем поединке подопечные Станислава Черчесова лишь один раз пробили в створ ворот соперника. Это худший показатель национальной команды с октября прошлого года.

Ближайший матч сборная России проведет против команды Болгарии. Товарищеская игра состоится 5 июня. Далее подопечные Черчесова ждут матчи групповой стадии чемпионата Европы-2020. Континентальный турнир стартует 11 июня.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная России, Сборная Польши
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