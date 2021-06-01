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Деменко: «Играть на победу будут и Россия, и Польша»

01 Июня 2021, 21:03,

Бывший российский футболист Максим Деменко поделился ожиданиями от товарищеского матча россиян против сборной Польши в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым.

«Для тренеров этот матч, однозначно, проверка перед чемпионатом Европы. Все-таки надо посмотреть какие-то позиции. Играть будут на победу и те, и другие. Потому что победный результат для тренеров и футболистов это всегда положительный результат. Но в случае неудачи появляется ещё один повод провести беседу в команде, обсудить решения. Этот матч нужен команде именно для подготовки к Евро.

Думаю, сегодня уже выпустят основной состав. Да, некоторые сыграть не смогу, как, например, Фернандес, которому дали паузу. Где-то экспериментальный состав будет, но где-то уже приближенный к основе. В любом случае россиянам ещё есть, что наигрывать.

Польша - сильный соперник. В их составе много хороших игроков во главе с Левандовски. В любом случае игра будет на победу. Это матч сборных, и каждый будет показывать максимум. Тут будет продемонстрировано и физическое состояние команды, и какие-то тактические моменты», - сказал Деменко.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная России, Сборная Польши, Максим Деменко
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