Головин: «Первые дни было тяжеловато, потому что было два выходных после последней игры»

Полузащитник «Монако» Александр Головин заявил, что втянулся в тренировочный процесс сборной России, которая готовится в Австрии к чемпионату Европы 2020 года. Тем не менее, сначала не все шло хорошо из-за отсутствия перерыва между завершением Лиги 1, где его команда до последнего билась за титул, и началом подготовки к континентальному первенству.

— Первые дни было тяжеловато, потому что было два выходных после последней игры: в первый день я ничего не делал, во второй день я добирался и сразу такие тяжелые тренировки, - приводит слова Головина Sport24.

Напомним, что Александр Головин пропустил первую половину сезона из-за травмы, а во второй - чаще всего выходил на замену и обычно прилично усиливал атакующую мощь «Монако».