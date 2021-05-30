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Головин: «Первые дни было тяжеловато, потому что было два выходных после последней игры»

30 Мая 2021, 14:39,

Полузащитник «Монако» Александр Головин заявил, что втянулся в тренировочный процесс сборной России, которая готовится в Австрии к чемпионату Европы 2020 года. Тем не менее, сначала не все шло хорошо из-за отсутствия перерыва между завершением Лиги 1, где его команда до последнего билась за титул, и началом подготовки к континентальному первенству.

— Первые дни было тяжеловато, потому что было два выходных после последней игры: в первый день я ничего не делал, во второй день я добирался и сразу такие тяжелые тренировки, - приводит слова Головина Sport24.

Напомним, что Александр Головин пропустил первую половину сезона из-за травмы, а во второй - чаще всего выходил на замену и обычно прилично усиливал атакующую мощь «Монако».

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Монако, Александр Головин
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