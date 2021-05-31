Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿
0

​Левандовски не выйдет на игру против России в стартовом составе

31 Мая 2021, 16:21,

В первый день лета состоится контрольный поединок между сборными Польши и России. Главная звезда сборной Польши Роберт Левандовски не выйдет на поле с первых минут. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил рулевой польской национальной команды Паулу Соуза.

Объясняя такое решение, Паулу Соуза сослался на тяжёлый клубный сезон и недавнее повреждение Роберта Левандовски, а также на просьбу игрока.

Напомним, Роберт Левандовски завоевал «золотую бутсу», ставим лучшим бомбардиром европейских чемпионатов (41 гол). Поляк, как известно, выступает за мюнхенскую «Баварию».

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Роберт Левандовски, Сборная Польши
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Манчестер Сити» проиграл первый финал Лиги чемпионов в своей истории! «Челси» Тухеля в третий раз сильнее Гвардиолы
«Манчестер Сити» проиграл первый финал Лиги чемпионов в своей истории! «Челси» Тухеля в третий раз сильнее Гвардиолы
Де Хеа сделал Эмери четырежды королём Лиги Европы: «Вильярреал» превозмог «Манчестер Юнайтед» в сумасшедшей серии пенальти
Де Хеа сделал Эмери четырежды королём Лиги Европы: «Вильярреал» превозмог «Манчестер Юнайтед» в сумасшедшей серии пенальти
УЕФА хочет исключить «Барселону», «Реал» и «Ювентус» из ЛЧ и уже нашёл им замену
УЕФА хочет исключить «Барселону», «Реал» и «Ювентус» из ЛЧ и уже нашёл им замену
​Известны потенциальные соперники «Спартака» в Лиге чемпионов
​Известны потенциальные соперники «Спартака» в Лиге чемпионов
​Удар по России: Победа «Челси» усложнила жизнь «Зениту» в Лиге чемпионов
​Удар по России: Победа «Челси» усложнила жизнь «Зениту» в Лиге чемпионов