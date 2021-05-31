​Левандовски не выйдет на игру против России в стартовом составе

В первый день лета состоится контрольный поединок между сборными Польши и России. Главная звезда сборной Польши Роберт Левандовски не выйдет на поле с первых минут. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил рулевой польской национальной команды Паулу Соуза.

Объясняя такое решение, Паулу Соуза сослался на тяжёлый клубный сезон и недавнее повреждение Роберта Левандовски, а также на просьбу игрока.

Напомним, Роберт Левандовски завоевал «золотую бутсу», ставим лучшим бомбардиром европейских чемпионатов (41 гол). Поляк, как известно, выступает за мюнхенскую «Баварию».