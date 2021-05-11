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Нелогичность и непоследовательность: Как Черчесов удивил составом сборной России

11 Мая 2021, 17:30,

Во вторник главный тренер сборной России Станислав Черчесов объявил расширенный состав команды на Евро. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» анализирует список.

Забавно, что ещё до публикации состава сборной России в рабочем чате и в плане эта статья для простоты была обозначена как «Критика выбора Черчесова». Главный тренер команды уже приучил, что его выбор будет вызывать много вопросов. И Черчесов, конечно, не подвёл. Расширенный состав удивляет.

Удивляет прежде всего своей нелогичностью, непоследовательностью. Когда смотришь на состав, пытаешься понять логику, согласно которой он формировался. Вот решительно невозможно понять, почему в списке оказались Юрий Жирков и Денис Чернышёв. Первый в 2021 году провёл на поле считаное количество минут, но Черчесов упорно вызывает его. Второй тоже выходит на поле редко и выглядит блекло. Однако наставник сборной продолжает их звать, надеясь, видимо, на своё мастерство подготовки.

При этом абсолютно непонятно, почему даже в расширенном списке нет Фёдора Смолова, который раззабивался весной. Однако Черчесова не впечатляет ни статистика сама по себе, ни возможность иметь план В на игру. Ставка одна — на высокого нападающего. Либо Дзюба, либо тот, кто на него похож антропометрически. Да, Смолов попал в резервный список, но это как раз вызывает больше вопросов. То есть команда будет наигрывать один стиль игры, а в случае травмы кого-то из форвардов позовут «железнодорожника», который обладает совсем другими качествами, чем Дзюба, Соболев и Заболотный.

Можно было предположить, что Черчесов доверяет каким-то своим проверенным людям, но и эта логика не работает. Нет Гилерме, нет (и это как раз хорошо!) Нойштедтера, нет Кутепова. Зато Черчесов наконец-то вызвал молодёжь. Однако где логика? Почему обстреливать её надо сразу на Евро? У Евгеньева в первой сборной опыта — всего один тайм, у Дивеева — полтора, у Мухина — 4 минуты, у Сафонова и Захаряна он и вовсе отсутствует.

Черчесов своим выбором будто преследовал цель кому-то что-то доказать, показать свою независимость и непредсказуемость. Хотя мы все от него ждём иного. Хочется просто видеть сильную сборную, команду, на которую приятно смотреть и за которой интересно следить. Не «загадок, интриг и расследований», а нормального и прозрачного рабочего процесса хотелось бы видеть в сборной страны. Мы в любом случае будем болеть за Россию, просто желательно это делать не вопреки решениям главного тренера.

Андрей Центров

Евро-Футбол.Ру Екатерина Нестерова
Теги: Сборная России, Станислав Черчесов
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Комментарии (7)
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0
Misha_diablo_football
11 Мая 2021, 19:16

Ну когда же закончится карт бланш Черчесова, надоел уже этот упрямый лысый осел гнет свою линию до конца, ни схемы, ни тактики, стратегии...

0
Dimauskas
11 Мая 2021, 17:49

Черчесов ты как Фурсенко,только лысый

0
Dimauskas
11 Мая 2021, 17:56

Точнее как Фурцева

1
Карыч Кар
11 Мая 2021, 17:48

Что от него можно ожидать? Как говорил незабвенный Остап Сулейман Бендер-бей: Дырку от бублика и от мёртвого осла уши. Больше ничего.

0
Онт
11 Мая 2021, 17:42

Сафонов ошибается постоянно и подводит команду, а его берут, Гильерме, напротив, улучшил игру, но Черчес его игнорирует.. Согласен с автором.. Тренер берёт не лучших, а своих, любимчиков...Ну и результат будет соответствующим....

0
Zenituwka
11 Мая 2021, 18:48

Сами себе противоречие. Как раз Гильерме любимчик, Сафонов нет. Но взяли Сафонова.

0
Misha_diablo_football
11 Мая 2021, 18:27

лишь бы не опозорились на Евро, как это было не давно с Сербией....

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