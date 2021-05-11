Нелогичность и непоследовательность: Как Черчесов удивил составом сборной России

Во вторник главный тренер сборной России Станислав Черчесов объявил расширенный состав команды на Евро. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» анализирует список.

Забавно, что ещё до публикации состава сборной России в рабочем чате и в плане эта статья для простоты была обозначена как «Критика выбора Черчесова». Главный тренер команды уже приучил, что его выбор будет вызывать много вопросов. И Черчесов, конечно, не подвёл. Расширенный состав удивляет.

Удивляет прежде всего своей нелогичностью, непоследовательностью. Когда смотришь на состав, пытаешься понять логику, согласно которой он формировался. Вот решительно невозможно понять, почему в списке оказались Юрий Жирков и Денис Чернышёв. Первый в 2021 году провёл на поле считаное количество минут, но Черчесов упорно вызывает его. Второй тоже выходит на поле редко и выглядит блекло. Однако наставник сборной продолжает их звать, надеясь, видимо, на своё мастерство подготовки.

При этом абсолютно непонятно, почему даже в расширенном списке нет Фёдора Смолова, который раззабивался весной. Однако Черчесова не впечатляет ни статистика сама по себе, ни возможность иметь план В на игру. Ставка одна — на высокого нападающего. Либо Дзюба, либо тот, кто на него похож антропометрически. Да, Смолов попал в резервный список, но это как раз вызывает больше вопросов. То есть команда будет наигрывать один стиль игры, а в случае травмы кого-то из форвардов позовут «железнодорожника», который обладает совсем другими качествами, чем Дзюба, Соболев и Заболотный.

Можно было предположить, что Черчесов доверяет каким-то своим проверенным людям, но и эта логика не работает. Нет Гилерме, нет (и это как раз хорошо!) Нойштедтера, нет Кутепова. Зато Черчесов наконец-то вызвал молодёжь. Однако где логика? Почему обстреливать её надо сразу на Евро? У Евгеньева в первой сборной опыта — всего один тайм, у Дивеева — полтора, у Мухина — 4 минуты, у Сафонова и Захаряна он и вовсе отсутствует.

Черчесов своим выбором будто преследовал цель кому-то что-то доказать, показать свою независимость и непредсказуемость. Хотя мы все от него ждём иного. Хочется просто видеть сильную сборную, команду, на которую приятно смотреть и за которой интересно следить. Не «загадок, интриг и расследований», а нормального и прозрачного рабочего процесса хотелось бы видеть в сборной страны. Мы в любом случае будем болеть за Россию, просто желательно это делать не вопреки решениям главного тренера.

Андрей Центров