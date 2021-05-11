Нелогичность и непоследовательность: Как Черчесов удивил составом сборной России

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11 Мая 2021, 17:30,
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Во вторник главный тренер сборной России Станислав Черчесов объявил расширенный состав команды на Евро. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» анализирует список.
Забавно, что ещё до публикации состава сборной России в рабочем чате и в плане эта статья для простоты была обозначена как «Критика выбора Черчесова». Главный тренер команды уже приучил, что его выбор будет вызывать много вопросов. И Черчесов, конечно, не подвёл. Расширенный состав удивляет.
Удивляет прежде всего своей нелогичностью, непоследовательностью. Когда смотришь на состав, пытаешься понять логику, согласно которой он формировался. Вот решительно невозможно понять, почему в списке оказались Юрий Жирков и Денис Чернышёв. Первый в 2021 году провёл на поле считаное количество минут, но Черчесов упорно вызывает его. Второй тоже выходит на поле редко и выглядит блекло. Однако наставник сборной продолжает их звать, надеясь, видимо, на своё мастерство подготовки.
При этом абсолютно непонятно, почему даже в расширенном списке нет Фёдора Смолова, который раззабивался весной. Однако Черчесова не впечатляет ни статистика сама по себе, ни возможность иметь план В на игру. Ставка одна — на высокого нападающего. Либо Дзюба, либо тот, кто на него похож антропометрически. Да, Смолов попал в резервный список, но это как раз вызывает больше вопросов. То есть команда будет наигрывать один стиль игры, а в случае травмы кого-то из форвардов позовут «железнодорожника», который обладает совсем другими качествами, чем Дзюба, Соболев и Заболотный.
Можно было предположить, что Черчесов доверяет каким-то своим проверенным людям, но и эта логика не работает. Нет Гилерме, нет (и это как раз хорошо!) Нойштедтера, нет Кутепова. Зато Черчесов наконец-то вызвал молодёжь. Однако где логика? Почему обстреливать её надо сразу на Евро? У Евгеньева в первой сборной опыта — всего один тайм, у Дивеева — полтора, у Мухина — 4 минуты, у Сафонова и Захаряна он и вовсе отсутствует.
Черчесов своим выбором будто преследовал цель кому-то что-то доказать, показать свою независимость и непредсказуемость. Хотя мы все от него ждём иного. Хочется просто видеть сильную сборную, команду, на которую приятно смотреть и за которой интересно следить. Не «загадок, интриг и расследований», а нормального и прозрачного рабочего процесса хотелось бы видеть в сборной страны. Мы в любом случае будем болеть за Россию, просто желательно это делать не вопреки решениям главного тренера.
Андрей Центров
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Евро-Футбол.Ру Екатерина Нестерова
|Теги: Сборная России, Станислав Черчесов
Ну когда же закончится карт бланш Черчесова, надоел уже этот упрямый лысый осел гнет свою линию до конца, ни схемы, ни тактики, стратегии...
Черчесов ты как Фурсенко,только лысый
Точнее как Фурцева
Что от него можно ожидать? Как говорил незабвенный Остап Сулейман Бендер-бей: Дырку от бублика и от мёртвого осла уши. Больше ничего.
Сафонов ошибается постоянно и подводит команду, а его берут, Гильерме, напротив, улучшил игру, но Черчес его игнорирует.. Согласен с автором.. Тренер берёт не лучших, а своих, любимчиков...Ну и результат будет соответствующим....
Сами себе противоречие. Как раз Гильерме любимчик, Сафонов нет. Но взяли Сафонова.
лишь бы не опозорились на Евро, как это было не давно с Сербией....