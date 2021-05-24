Андрей Мостовой вернётся в общую группу сборной России через несколько дней

Полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой обнадёжил болельщиков национальной команды страны.

Как передаёт слова футболиста «Спорт-Экспресс», Мостовой должен вернуться в строй через несколько дней, а пока что занимается по индивидуальной программе. Игрок чувствует большую ответственность, так как сборной России предстоит провести очень важный турнир в рамках чемпионата Европы 2020. Кроме того, Мостовой понимает, что пропускает «закладку фундамента», которая происходит в команде на первом сборе в Австрии, но не может ничего поделать со здоровьем.

До конца мая сборная России будет готовиться к первенству Европы в Австрии.