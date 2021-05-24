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Андрей Мостовой вернётся в общую группу сборной России через несколько дней

24 Мая 2021, 14:52,

Полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой обнадёжил болельщиков национальной команды страны. 

Как передаёт слова футболиста «Спорт-Экспресс», Мостовой должен вернуться в строй через несколько дней, а пока что занимается по индивидуальной программе. Игрок чувствует большую ответственность, так как сборной России предстоит провести очень важный турнир в рамках чемпионата Европы 2020. Кроме того, Мостовой понимает, что пропускает «закладку фундамента», которая происходит в команде на первом сборе в Австрии, но не может ничего поделать со здоровьем.

До конца мая сборная России будет готовиться к первенству Европы в Австрии. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Сборная России, Андрей Мостовой
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